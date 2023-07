STAR+

10 A.M. Premier Pádel, Mendoza, primera ronda.

5:309 P.M. Béisbol, MLB, Philadelphia Philies vs. Miami Marlins.

7 P.M. WWE RAW.

8 P.M. Tenis, ATP 250 Los Cabos, primera ronda.

ESPN3

6 P.M. Béisbol, MLB, NY Yankees vs. Tampa Bay Rays.



WIN SPORTS+

​4 P.M. Fútbol colombiano, Envigado vs. Unión Magdalena.

​6:10 P.M. Boyacá Chicó vs. La Equidad.

8:20 P.M. Junior vs. Bucaramanga.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​5 A.M. Mundial femenino, Irlanda vs. Nigeria.

5 A.M. Canadá vs. Australia.

Más noticias

DEPORTES