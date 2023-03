STAR+

9:50 A.M. Amistoso, Armenia vs. Chipre.

1:45 P.M. Clasificación Euro 2024, Países Bajos vs. Gibraltar.

1:45 P.M. Moldavia vs. República Checa.

1:45 P.M. Alemania vs. Bélgica.

1:45 P.M. Polonia vs. Albania.

1:45 P.M. Austria vs. Estonia.

1:45 P.M. Suecia vs. Azerbaiyán.

6:40 P.M. Concacaf Nations League, Estados Unidos vs. El Salvador.

ESPN3

10 A.M. ATP/WTA 1000 Miami, Tercera Ronda.





ESPN

1:30 P.M. Clasificación Euro 2024, Irlanda vs. Francia.



ESPN2

7 P.M. Sorteo Copa Libertadores y Copa Sudamericana.



WIN SPORTS+

8:05 P.M. Fútbol colombiano, Jaguares vs. Pasto.

