CLARO SPORTS

9:15 A.M. Vuelta a Cataluña, primera etapa.

WIN SPORTS+

2 P.M. Primera B, Fortaleza vs. Llaneros.

4:05 P.M. Cúcuta vs. Quindío.

​6:10 P.M. Fútbol colombiano, Bucaramanga vs. Deportes Tolima.

8:20 P.M. Huila vs. Once Caldas

STAR+

5:15 P.M. Fútbol de Uruguay, Cerro vs. Fénix.

​6:45 P.M. Fútbol de Ecuador, Deportivo Cuenca vs. Cumbayá.

ESPN

​7 P.M. Fútbol de Argentina, Lanús vs. Argentinos Juniors.

