ESPN3

10 A.M. Tenis, Masters de Cincinnati, primera ronda.

ESPN2

12:20 P.M. Fútbol de España, Cádiz vs. Alavés.



STAR+

2 P.M. Premier League, Manchester United vs. Wolverhampton.

5 P.M. Brasileirao, Palmeiras vs. Cruzeiro.

7 P.M. RB Bragantino vs. Vasco da Gama.



DIRECTV SPORTS (610-619)

2:30 P.M. Fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Granada CF.



ESPN Extra

6 P.M. Béisbol, MLB, Atlanta Braves vs. NY Mets.



WIN SPORTS

​7:40 P.M. Fútbol colombiano, Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena.

​

WIN SPORTS+

4 P.M. Primera B, Orsomarso vs. Llaneros.

Más noticias

DEPORTES