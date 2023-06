ESPN2

4 A.M. Roland Garros, segunda ronda.

STAR+

8:50 A.M. Nations League de Voleibol, Polonia vs. Italia.

11:50 A.M. Turquía vs. Serbia.

11 P.M. China vs. Alemania.



ESPN Extra

1 P.M. Golf, The Memorial.



ESPN3

1:20 P.M. Roland Garros, segunda ronda.



ESPN

7:20 P.M. Fútbol de Argentina, Arsenal vs. Boca Juniors.



ESPN2

7:30 P.M. Final de la NBA.



WIN SPORTS+

4 P.M. Primera B, Patriotas vs. Cúcuta.

​6:15 P.M. Fútbol colombiano, Deportivo Pasto vs. Alianza Petrolera.

​8:30 P.M. Atlético Nacional vs. Águilas Doradas.



DIRECTV SPORTS (610-619)

12:30 M. Mundial Sub-20, Gambia vs. Uruguay.

4 P.M. Ecuador vs. Corea del Sur.

