DIRECTV SPORTS (610-619)

12:30 P.M. Liga Saudí, Al Ittihad vs. Al Nassr.

ESPN2

12 M. Golf, The Players Championship, primera vuelta.

7 P.M. Copa Libertadores, Huracán (ARG) vs. Sporting Cristal (PER).



ESPN

12:30 P.M. Uefa Europa League, Roma vs. Real Sociedad.

2:45 P.M. Manchester United vs. Betis.

7 P.M. Copa Sudamericana, Deportes Tolima vs. Junior.



ESPN3

​9 A.M. París-Niza, etapa 5.

12:30 P.M. UEL, Sporting Lisboa vs. Arsenal.



STAR+

12:45 P.M. Conference League, Anderlecht vs. Villarreal.

7:30 P.M. NHL, Boston Bruins vs. Edmonton Oilers.

7:30 P.M. NBA, Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors.

10 P.M. Sacramento Kings vs. New York Knicks.



ESPN Extra

2 P.M. Indian Wells, primera ronda.



ESPN4

5 P.M. Copa Sudamericana, Cobresal (CHI) vs. Palestino (CHI).

Más noticias