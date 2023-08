ESPN

8:30 A.M. Ciclismo, Vuelta a España, etapa 6.

7 P.M. Copa Libertadores, Olimpia vs. Fluminense.

ESPN3

10 A.M. Tenis, US Open, Segunda Ronda.



ESPN2

6 P.M. Tenis, US Open, Segunda Ronda.



STAR+

6 P.M. MLB, Washington Nationals vs. Miami Marlins.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​5 P.M. Copa Sudamericana, Sao Paulo vs. LDU Quito.

5 P.M. Fortaleza vs. América MG.

DEPORTES

