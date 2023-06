STAR+

7:20 A.M. Mundial de Rugby Sub-20, Francia vs. Nueva Zelanda.

8 A.M. Gales vs. Japón.

8:20 A.M. Vóley Femenino, Nations League, Tailandia vs. Turquía.

7 P.M. Copa Libertadores, Barcelona vs. Cerro Porteño.

​7 P.M. Palmeiras vs. Bolívar.

ESPN3

9:20 A.M. Mundial Rugby Sub-20, Argentina vs. Georgia.

4:45 P.M. Copa Sudamericana, Santos vs. Blooming.



ESPN

11:30 A.M. Presentación de equipos del Tour de Francia.

4:45 P.M. Copa Libertadores, Colo Colo vs. Deportivo Pereira.

7 P.M. Copa Sudamericana, Defensa y Justicia vs. Millonarios.



ESPN4

4:45 P.M. Copa Sudamericana, Newells Old Boys vs. Audax Italiano.



ESPN2

4:45 P.M. Copa Libertadores, Boca Juniors vs. Monagas.

DEPORTES