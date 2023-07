ESPN3

8:20 A.M. Tour de France Femenino, etapa 5.

STAR+

6 P.M. MLB, NY Mets vs. Washington Nationals.

7 P.M. Fútbol de Ecuador, Manta vs. Búhos.

9:20 P.M. Amistoso, Juventus vs. Milan.



WIN SPORTS+

​4 P.M. Copa Colombia, Cúcuta vs. Junior.

​8 P.M. Deportivo Cali vs. Santa Fe.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​7 P.M. Mundial femenino, Argentina vs. Sudáfrica.

