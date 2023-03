CLARO SPORTS

9:15 A.M. Vuelta a Cataluña.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​7 P.M. Amistoso, Argentina vs. Panamá.

ESPN2

10 A.M. Eurocopa, clasificatorias, Kazajistán vs. Eslovenia.

ESPN3

10 A.M. Tenis, Masters 1.000 de Miami, primera ronda.



EXPN Extra

1 P.M. Golf, World Golf Championships, segunda vuelta.



ESPN

2:30 P.M. Eurocopa, clasificatoria, Italia vs. Inglaterra.



STAR+

2:45 P.M. Eurocopa, clasificatoria, Portugal vs. Liechtenstein.

8 P.M. NHL, Dallas Stars vs. Pittsburgh Penguins.



WIN SPORTS+

​6 P.M. Fútbol colombiano, La Equidad vs. Boyacá Chicó.

​8:10 P.M. América de Cali vs. Junior.

Más noticias

DEPORTES