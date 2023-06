ESPN3

2 P.M. Golf, Travelers Championship, Primera Vuelta.

6 P.M. Brasileirao, Cuiabá vs. Botafogo.

STAR+

5 P.M. Brasileirao, Gremio vs. América Mineiro.

6 P.M. Coritiba vs. Internacional.

6 P.M. Vasco da Gama vs. Goiás.

7:30 P.M. Brasileirao, RB Bragantino vs. Flamengo.



ESPN2

5:30 P.M. Fútbol argentino, River Plate vs. Instituto.

7:40 p.m. Fútbol de Argentina, Godoy Cruz vs. Boca Juniors.



ESPN Extra

7 P.M. Draft de la NBA.

