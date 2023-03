DIRECTV SPORTS (610-619)

12:30 P.M. Fútbol de Arabia Saudí, Al Wahda vs. Al Hilal.

​3 P.M. Copa del Rey, semifinales, Real Madrid vs. Barcelona.

ESPN3

2 P.M. Golf, Arnold Palmer Invitational, Primera Vuelta.



ESPN2

4:45 P.M. Copa Libertadores, Fase 2, Always Ready (BOL) vs. Magallanes (CHI).

7 P.M. Fortaleza (BRA) vs. Deportivo Maldonado (URU).



ESPN

7 P.M. Copa Libertadores, Fase 2, Millonarios (COL) vs. Universidad Catolica (ECU)



STAR+

7:30 P.M. NHL, Boston Bruins vs. Buffalo Sabres.

7:30 P.M. NBA, Dallas Mavericks vs. Philadelphia 76ers.

10 P.M. Golden State Warriors vs. LA Clippers.



WIN SPORTS+

​7:40 P.M. Primera B, Quindío vs. Barranquilla.

