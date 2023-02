WIN SPORTS

7:40 P.M. Torneo de Ascenso, Barranquilla vs. Real Cartagena.

10:30 A.M. Campeonatos Nacionales de Ciclismo.

1 P.M. Béisbol, Serie del Caribe, Indios vs. Vaqueros.

DIRECTV SPORTS (610-619)

​3 P.M. Fútbol de España, Real Madrid vs. Valencia.

​

STAR+

​2:45 P.M. Copa de Bélgica, Zulte vs. Mechelen.

7 P.M. Fútbol de Ecuador, Aucas vs. LDU.

7:30 P.M. NBA, Cleveland Cavaliers vs. Memphis Grizzlies.

10 P.M. Milwaukee Bucks vs. LA Clippers.

DEPORTES

Más noticias de Deportes