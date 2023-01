STAR+

9 A.M. Copa Italia, Atalanta vs. Spezia.

12 M. Lazio vs. Bologna.

12 M. Amistoso, PSG vs. Al Nassr / Al Hilal All-Stars.

3 P.M. Juventus vs. Monza.

7:30 P.M. NBA, Boston Celtics vs. Golden State Warriors.

9 P.M. NHL, Edmonton Oilers vs. Tampa Bay Lightning.

10 P.M. NBA, Phoenix Suns vs. Brooklyn Nets.

ESPN2

2:50 P.M. Premier League, Manchester City vs. Tottenham.

7 P.M. Australian Open, Tercera Ronda.



EXPN Extra

9 P.M. Ciclismo, Tour Down Under.



DIRECTV SPORTS (610-619)

2 P.M. Copa del Rey, Ceuta vs. Barcelona.

3 P.M. Villareal vs. Real Madrid.

​

CARACOL / RCN

5 P.M. Sudamericano sub-20, Perú vs. Brasil.

7:30 P.M. Colombia vs. Paraguay.

