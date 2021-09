Programación deportiva del jueves 16 de septiembre

Marca Claro

7:30 a. m. Tour de Luxemburgo: etapa 3



ESPN

11:45 a. m. Europa League: Bayer Leverkusen vs. Ferencvaros



Tal vez pueda interesarle: (Barcelona: duras críticas de la prensa catalana tras perder con Bayern)

2 p. m. AS Mónaco vs. Sturm Graz



ESPN 2

2 p. m. Europa League: Leicester City vs. Napoli



Win +

5:30 p. m. Copa Colombia: Deportes Tolima vs. La Equidad

8 p. m. Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto