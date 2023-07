ESPN3

6:30 A.M. Golf, Genesis Scottish Open, Primera Vuelta.

ESPN

7 A.M. Ciclismo, Tour de France, Etapa 12.



ESPN2

7:30 A.M. Tenis, Wimbledon, semifinales femeninas.



STAR+

10:20 A.M. Vóley Femenino, Nations League, Brasil vs. China.

1:50 P.M. Turquía vs. Italia.



ESPN Extra

6 P.M. NBA Summer League, Golden State Warriors vs. Houston Rockets.

8 P.M. Orlando Magic vs. Portland Trail Blazers.



ESPN2

6:45 P.M. Copa Sudamericana, Libertad vs. Tigre.

