CLARO SPORTS

7:50 A.M. Tour de Hungría, segunda etapa.



CARACOL TV

8:45 A.M. Giro de Italia, sexta etapa.



ESPN

1:45 P.M. Europa League, Juventus vs. Sevilla.

ESPN2

1:45 P.M. Europa League, Roma vs. Bayer Leverkusen.

6:30 P.M. NBA, Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics.

9 P.M. Phoenix Suns vs. Denver Nuggets.



STAR+

1:45 P.M. Europa Conference League, Fiorentina vs. Basilea.

1:45 P.M. West Ham vs. AZ Alkmaar

5 P.M. Brasileirao, Coritiba vs. Vasco da Gama.



ESPN3

5 P.M. Brasileirao, Botafogo vs. Corinthians.



WIN SPORTS+

​6 P.M. Fútbol colombiano, Medellín vs. Once Caldas.

8 P.M. Santa Fe vs. Atlético Nacional.

