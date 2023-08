ESPN3

10 A.M. Masters de Toronto, octavos de final.

ESPN Extra

1 P.M. St. Jude Championship, primera vuelta.



STAR+

4:45 P .M. Copa Sudamericana, Sao Paulo vs. San Lorenzo.



ESPN4

6:45 P.M. Copa Libertadores, Olimpia vs. Flamengo.



ESPN

7 P.M. Copa Libertadores, Racing Club vs. Atlético Nacional.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​5 P.M. Copa Sudamericana, LDU de Quito vs. Ñublense.

7 P.M. Red Bull Bragantino vs. América MG.

8 P.M. Mundial femenino, España vs. Holanda.



WIN SPORTS

​6 P.M. Liga Betplay, Alianza Petrolera vs. Envigado.

WIN SPORTS+

​8:10 P.M. Copa Colombia, Millonarios vs. Bucaramanga.

