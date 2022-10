ESPN2

​7 A.M. Fútbol de España, Valladolid vs. Betis.

9 A.M. Cádiz vs. Espanyol.

​11:15 A.M. Real Sociedad vs. Villarreal.

1:30 P.M. Serie A, Roma vs. Lecce.

7 P.M. NFL, Ravens vs. Bengals.

STAR+

7:50 A.M. Serie A, Udinese vs. Atalanta.

8 A.M. Serie A, Salernitana vs. Hellas Verona.

8 A.M. Premier League, Crystal Palace vs. Leeds.

8 A.M. Liga de Grecia, OFI Creta vs. Olympiacos.

10 A.M. Ligue 1, Rennes vs. Nantes.

10:30 A.M. Bundesliga, Hertha Berlin vs. Friburgo.

11 A.M. Serie A, Cremonese vs. Napoli.

2 P.M. MLS – Atlanta United vs. NY City

2 P.M. MLS – Chicago Fire vs. New England Revolution

2P.M. MLS – DC United vs. Cincinnati

2 P.M. MLS – Inter Miami vs. Montreal



ESPN

8A.M. Premier League, West Ham vs. Fulham.

10:20 A.M. Arsenal vs. Liverpool.

12:50 P.M. Premier League, Everton vs. Manchester United.

4 P.M. Fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Aldosivi.

6:20 P.M. Patronato vs. River Plate.



ESPN4

8:20 A.M., Bundesliga, Borussia Monchengladbach vs. Koln.



ESPN3

11:20 A.M. Mundial Voleibol Femenino,Puerto Rico vs. Argentina.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​2 P.M. Fútbol de España, Barcelona vs. Celta.



WIN SPORTS+

3:30 P.M. Fútbol colombiano, Atlético Nacional vs. Águilas Doradas.

​5:35 P.M. Deportivo Cali vs. América.

​7:40 P.M. Bucaramanga vs. Junior.

