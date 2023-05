ESPN

5:20 A.M. Serie A, Atalanta vs. Juventus.

7:30 A.M. Eredivisie, Excelsior vs. Feyenoord.

10:30 A.M. Bundesliga, Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo.

3:15 P.M. Fútbol de Argentina, River Plate vs. Boca Juniors.



CARACOL TV

6 A.M. Giro de Italia, segunda etapa.

STAR+

9 A.M. Brasileirao, América Mineiro vs. Cuiabá.

10 A.M. Ligue 1, Lyon vs. Montpellier.

10:30 A.M. Premier League, Newcastle vs. Arsenal.

11:30 A.M. Masters 1.000 de Madrid, final masculina.

1 P.M. Premier League, West Ham vs. Manchester United.

1:30 P.M. Ligue 1, Troyes vs. PSG.

2 P.M. Brasileirao, Sao Paulo vs. Internacional.



ESPN2

11 A.M. Serie A, Napoli vs. Fiorentina.

2:30 P.M. Fórmula 1, GP de Miami.



ESPN4

2:30 P.M. NBA, Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics.



EXPN Extra

6 P.M. MLB, San Diego Padres vs. LA Dodgers.



WIN SPORTS+

​2 P.M. Fútbol colombiano, Deportivo Pereira vs. Medellín.

6:20 P.M. Millonarios vs. Santa Fe.

8:30 P.M. Deportivo Pasto vs. Jaguares.

