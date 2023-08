ESPN

5 A.M. MotoGP, GP Gran Bretaña, Moto3, Moto2, MotoGP.

10 A.M. FA Community Shield, final, Arsenal vs. Manchester City.

2 P.M. Brasileirao, Sao Paulo vs. Atlético Mineiro.

STAR+

6 A.M. Tenis WTA 250 Praga, Final.

9 A.M. Brasileirao, Coritiba vs. RB Bragantino.

12:50P.M. Amistoso, Toulouse vs. Roma.

1 P.M. Fútbol de Ecuador, Mushuc Runa vs. IDV.

1:30 P.M. Tenis, WTA 500 Washington, Final.

2 P.M. Brasileirao, Goiás vs. Fortaleza.

4:30 P.M. Cruzeiro vs. Botafogo.



ESPN2

4 P.M. Tenis, ATP 500 Washington, final.



ESPN3

6 P.M. MLB, San Diego Padres vs. Los Angeles Dodgers.



WIN SPORTS+

4 P.M. La Equidad vs. América de Cali.

6:10 P.M. Deportivo Cali vs. Atlético Nacional.

8:20 P.M. Deportivo Pasto vs. Santa Fe.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​4 A.M. Mundial femenino, Suecia vs. Estados Unidos.

DEPORTES

