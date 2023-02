ESPN

​6 A.M. Eredivisie, Cambuur vs. Ajax.

​8:50 A.M. Premier League, Notthingham Forest vs. Leeds Utd.

11:20 A.M. Premier League, Tottenham vs. Manchester City.

2:30 P.M. Serie A, Inter vs. Milan.

5 P.M. Fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Central Córdoba.



CLARO SPORTS

​6 P.M. Fútbol de México, Chivas vs. Querétaro.

STAR+

6:30 A.M. Serie A, Spezia vs. Napoli.

8:20 A.M. Eredivisie, Feyenoord vs. PSV.

9:30 A.M. Bundesliga, Stuttgart vs. Werder Bremen.

11:50 A.M. Serie A, Fiorentina vs. Bologna.



ESPN2

7 A.M. Ligue 1, Clermont vs. Mónaco.

9 A.M. Serie A, Torino vs. Udinese.

12:30 P.M. Fútbol de España, Real Sociedad vs. Valladolid.

3 P.M. Barcelona vs. Sevilla.

6 P.M. NBA, New York Knicks vs. Philadelphia 76ers.



ESPN Extra

10 A.M. Rugby, Six Nations, Francia vs. Italia.



ESPN4

11:20 A.M. Bundesliga, Wolfsburg vs. Bayern Múnich.

WIN SPORTS+

​3:15 P.M. Fútbol colombiano, Deportivo Cali vs. Once Caldas.

​5:30 P.M. Bucaramanga vs. Junior.

​7:45 P.M. Unión Magdalena vs. Envigado.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​8 A.M. Fútbol de España, Mallorca vs. Real Madrid.

10:15 A.M. Girona vs. Valencia CF.

