3 A.M. Fórmula 3, Carrera del GP de Mónaco.

5:30 A.M. Serie A, Hellas Verona vs. Empoli.

​7:20 A.M. Eredivisie, Twente vs. Ajax.

8 A.M. Fórmula 1, GP de Mónaco.

10 A.M. 500 Millas de Indianápolis.

5 P.M. Fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Tigre.



​7 P.M. Fútbol de México, Chivas vs. Tigres.

10:30 A.M. Premier League, Manchester United vs. Fulham.

12:30 P.M. Fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Villarreal.

6 P.M. MLB, Atlanta Braves vs. Philadelphia Eagles.



10:30 A.M. Premier League, Southampton vs. Liverpool.

10:30 A.M. Arsenal vs. Wolverhampton.

11 A.M. Serie A, Lazio vs. Cremonese.



4 A.M. Roland Garros, primera ronda.

10:30 A.M. Premier League, Leeds vs. Tottenham.

1:30 P.M. Serie A, Juventus vs. Milan.

4:20 P.M. Brasileirao, Atlético Mineiro vs. Palmeiras.



10:30 A.M. Premier League, Aston Villa vs. Brighton.



10:30 A.M. Premier League, Brentford vs. Manchester City.



​6:05 P.M. Fútbol colombiano, Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera.

8:15 P.M. América de Cali vs. Medellín.



​12 M. Fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Real Sociedad.

​12 M. Barcelona vs. Mallorca.

4 P.M. Mundial Sub-20, Honduras vs. Francia.

