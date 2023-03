CANAL DE YOUTUBE DEL COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO

7 A.M. Boxeo, Angie Valdez vs. Beatriz Ferreira.

Jenny Arias vs. Wen Huang.



CLARO SPORTS

5:15 A.M. Vuelta a Cataluña, séptima etapa.

ESPN

8 A.M. Clasificación Euro 2024, Kazajistán vs. Dinamarca.

10:50 A.M. Inglaterra vs. Ucrania.

1:30 P.M. Clasificación Euro 2024, Luxemburgo vs. Portugal.



ESPN Extra

9 A.M. Rugby, Seis Naciones Fem., Italia vs. Francia.



ESPN2

10 A.M. Tenis, ATP/WTA 1000 Miami, tercera ronda.



STAR+

1:45 P.M. Clasificación Euro 2024, Malta vs. Italia.

1:45 P.M. Irlanda del Norte vs. Finlandia.

8 P.M. Concacaf Nations League, México vs. Jamaica.

WIN SPORTS+

​3:15 P.M. Fútbol colombiano, Unión Magdalena vs. Junior.

​5:30 P.M. Deportivo Cali vs. América.

​7:45 P.M. Santa Fe vs. Millonarios.

