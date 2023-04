ESPN Extra

7 A.M. Fútbol de España, Celta de Vigo vs. Almeria.

9 A.M. Rugby, Six Nations Femenino, Inglaterra vs. Italia.

11:20 A.M. Fútbol de España, Villarreal vs. Real Sociedad.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​9:15 A.M. Fútbol de España, Real Madrid vs. Real Valladolid.

ESPN

8 A.M. Premier League, West Ham vs. Southampton.

10:30 A.M. Newcastle vs. Manchester United.

1:30 P.M. Ligue 1, PSG vs. Lyon.



ESPN3

8 A.M. Serie A, Monza vs. Lazio.

10 A.M. Ligue 1, Mónaco vs. Estrasburgo.



ESPN4

8:30 A.M. Bundesliga, Köln vs. Borussia M’gladbach.



ESPN2

1:30 P.M. Serie A, Napoli vs. Milan.

6 P.M. MLB, Texas Rangers vs. Philadelphia Phillies.



WIN SPORTS+

​4 P.M. Fútbol colombiano, América de Cali vs. Jaguares.

6:10 P.M. Unión Magdalena vs. Águilas Doradas.

8:20 P.M. Atlético Huila vs. Deportivo Cali.

DEPORTES