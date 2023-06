ESPN

4:45 P.M. Conmebol Libertadores – Metropolitanos vs. Independiente Medellín

7 P.M. Olimpia vs. Atlético Nacional.

STAR+

7 A.M. Torneo Maurice Revello, Arabia Saudita vs. Venezuela.

9:50 A.M. Vóley Masculino – Nations League – Países Bajos vs. Cuba.

10:30 A.M. orneo Maurice Revello 2023, Francia vs. Costa Rica.

3:20 P.M. Vóley Masculino – Nations League – Italia vs. Estados Unidos.



ESPN4

8 A.M. Criterium du Dauphiné, etapa 5.

7 P.M. Conmebol Libertadores – Flamengo vs. Racing Club.



ESPN2

8 A.M. Roland Garros, semifinal femenina.

5 P.M. Conmebol Sudamericana – Sao Paulo vs. Deportes Tolima.

7 P.M. Conmebol Sudamericana – San Lorenzo vs. Palestino.

9 P.M. César Vallejo vs. Magallanes.



ESPN3

10 A.M. Hockey, Pro-League Masculino, Argentina vs. India.

1:50 P.M. Fútbol de España, Alavés vs. Eibar.

4:50 P.M. Conmebol Sudamericana – Goiás vs. Gimnasia LP.



ESPN3

7 P.M. Vóley Masculino, Argentina vs. Brasil.

DEPORTES

Más noticias

DEPORTES