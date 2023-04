ESPN2

1:50 P.M. Premier League, West Ham vs. Newcastle.

6 P.M. NBA, Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls.

9 P.M. LA Clippers vs. Los Angeles Lakers.

ESPN Extra

2 p.m. Copa Italia, Cremonese vs. Fiorentina.



ESPN4

4:45 P.M. Copa Libertadores, Patronato (ARG) vs. Atlético Nacional (COL).

7 P.M. Cerro Porteño (PAR) vs. Barcelona (ECU).



ESPN

7 P.M. Copa Sudamericana – Gimnasia LP vs. Universitario.

9 P.M. Copa Libertadores, Deportivo Pereira vs. Colo Colo (CHI).



DIRECTV SPORTS (610-619)

2 P.M. Copa del rey, Barcelona vs. Real Madrid.

4:30 P.M. Sudamericano Sub-17, Colombia vs. Chile.

DEPORTES

