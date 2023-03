CLARO SPORTS 2

10 A.M. Copa de Naciones UCI 2023

ESPN

2:30 P.M. UCL, Betis vs. Manchester United.

4:45 P.M. Real Sociedad vs. Roma.



ESPN2

2:30 P.M. UCL, Friburgo vs. Juventus.

4:45 P.M. Arsenal vs. Sporting Lisboa.



STAR+

2:30 P.M. UCL, Feyenoord vs. Shakhtar Donetsk.

4:30 P.M. Premier League, Brighton vs. Crystal Palace.



ESPN3

3 P.M. Indian Wells, cuartos de final.



WIN SPORTS+

6 P.M. Copa Colombia, Bogotá vs. Alianza Petrolera.

8 P.M. Quindío vs. Cúcuta.

DEPORTES

