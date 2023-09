ESPN3

10 A. M. US Open, octavos de final.

5:30 P. M. MLB, San Diego Padres vs. Philadelphia Phillies.

STAR+

2 P. M. Fútbol de España, Real Zaragoza vs. Eldense.

9 P. M. Fútbol de Ecuador, LDU Quito vs. Guayaquil City.



ESPN2

6 P. M. US Open, octavos de final.



WIN SPORTS+

4 P. M. Primera B, Patriotas vs. Barranquilla.

DEPORTES