Programación deportiva para el viernes 25 de octubre

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cúcuta vs. América



ESPN

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Nantes vs. Mónaco

7 p. m.: BÉISBOL – Serie Mundial (partido #3): Nacionales vs. Astros



ESPN 2

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Alavés



TYC SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Independiente vs. Lanús



FACEBOOK CONMEBOL

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores femenino: Corinthians vs. América





