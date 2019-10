Programación deportiva para el viernes 11 de octubre

WIN SPORTS

6:30 p. m.: FUTSAL – Liga Argos: Saeta vs. Leones



ESPN

1:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: República Checa vs. Inglaterra



ESPN 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Portugal vs. Luxemburgo



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Islandia vs. Francia



CANAL 612

1:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Turquía vs. Albania



CANAL 619

1:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Ucrania vs. Lituania



TYC SPORTS

6:30 p. m. FÚTBOL - Copa Argentina: River vs. Almagro



