Programación deportiva para el sábado 26 de octubre

ESPN

7:30 a. m.: TENIS – ATP 500 de Basilea: semifinales

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Burnley vs. Chelsea

7 p. m.: BÉISBOL – Serie Mundial (Partido #4): Astros de Houston vs. Nacionales de Washington



ESPN 2

8 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Lecce vs. Juventus

11 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Inter de Milán vs. Parma

1:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Génoa vs. Brescia



ESPN 3

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Manchester City vs. Aston Villa

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Lille vs. Bordeux



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Bayern Múnich vs. Unión Berlín

11:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valladolid vs. Éibar

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Athletic de Bilbao



CANAL 612

3 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-17: Brasil vs. Canadá

6 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-17: Ecuador vs. Australia



Deportes