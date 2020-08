Programación deportiva para el domingo 23 de agosto

FOX SPORTS

2 p.m.: Fútbol, Liga de Campeones, final, PSG vs. Bayern Múnich

ESPN 2

2 p.m.: Liga de Campeones, final, PSG vs. Bayern Múnich



DIRECTV SPORTS

Canal 610

6 a.m.: fútbol de Francia, Mónaco vs. Strade de Reims

3 p.m.: fútbol de España, Girona vs. Elche



Canal 612

8 p.m.: Baloncesto, NBA, Nuggets vs. Jazz



ESPN

10 a.m.: tenis, jornada del ATP de Cincinnati



WIN SPORTS

9 a.m.: atletismo, Liga de Diamante



ESPN 3

12 m.: Baloncesto, NBA, Boston vs. Filadelfia

2:30 p.m.: Baloncesto, NBA, Clippers vs. Mavericks

6 p.m.: béisbol de las Grandes Ligas, Phillies vs. Bravos

9 p.m.: béisbol de las Grandes Ligas: Astros vs. Padres



ESPN Extra

12 m. Golf, PGA Tour: The Northern Trust, ronda final.



Golf Latin América

1:30 p. m. Korn Ferry Tour: Nationwide Children's Hospital Championship, ronda final.



DEPORTES

