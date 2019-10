Programación deportiva para el miércoles 30 de octubre

WIN SPORTS

10 a. m.: FÚTBOL – Difútbol: Bogotá vs. Meta

2:30 p. m.: FÚTBOL – Difútbol: Antioquia vs. Cauca

5 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Boyacá Chicó vs. Bogotá

7:45 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Pereira vs. Cortuluá



ESPN

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Sevilla



ESPN 2

2:30 p. m.: FÚTBOL – Copa de la Liga: Liverpool vs. Arsenal



ESPN 3

1 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Nápoles vs. Atalanta

3 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Juventus vs. Génova



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Leganés



CANAL 612

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic vs. Español



CANAL 613

2:45 p. m.: FÚTBOL – Copa de Alemania: Hertha Berlín vs. Dynamo Dresden



CANAL 614

12:30 p. m.: FÚTBOL – Copa de Alemania: Wolfsburgo vs. Leipzig

2:45 p. m.: FÚTBOL – Copa de Alemania: Borussia Dortmund vs. Borussia Monchengladbach



CANAL 617

3 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-17: Corea del Sur vs. Francia



CANAL 618

3 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-17: Holanda vs. Senegal



TYC SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Argentinos Juniors vs. Talleres





DEPORTES