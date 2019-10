Programación deportiva para el miércoles 16 de octubre

Win Sports

6:30 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Tolima vs. Cali.

8:30 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Medellín vs. Pasto.



Fox Sports 2

7 p. m. Béisbol, final de la Liga Americana: Astros vs. Yankees.



ESPN

6 p. m. Béisbol, final de la Liga Nacional: Nacionales vs. Cardenales (si era necesario).



TyC Sports

1:30 p. m. Fútbol, Copa Argentina: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata.

7 p. m. Fútbol, Copa Argentina: Colón vs. Estudiantes de Buenos Aires.



