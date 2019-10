Programación deportiva para el martes 29 de octubre

RCN

5:20 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Once Caldas vs. Unión Magdalena

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Santa Fe vs. Nacional



WIN SPORTS

5:20 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Jaguares vs. Huila

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Junior vs. Cúcuta



WIN SPORTS SEÑAL ALTERNA

5:20 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Rionegro vs. Millonarios



WINSPORTS.CO

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Envigado vs. Cali

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: América vs. Pasto



ESPN

6:30 a. m.: TENIS – Masters 1.000 de París: primera y segunda ronda

2:20 p. m.: FÚTBOL – Capital One Cup: Manchester City vs. Southampton



ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Valladolid



ESPN 3

1:30 p. m.: TENIS – Masters 1.000 de París: primera y segunda ronda



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Atlético de Madrid



CANAL 612

2:50 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-17: Nigeria vs. Ecuador



CANAL 613

1:55 p. m.: FÚTBOL – Copa de Alemania: Bochum vs. Bayern Múnich



CANAL 618

5:50 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-17: Australia vs. Hungría



