Programación deportiva para el martes 15 de octubre

Canal Caracol

2 p. m. Fútbol, partido amistoso: Argelia vs. Colombia.



Directv Sports

Canal 610

1:45 p. m. Fútbol, eliminatoria para la Eurocopa: Suecia vs. España.

Canal 612

11 a. m. Fútbol, eliminatoria para la Eurocopa: Finlandia vs. Armenia.

1:45 p. m. Fútbol, eliminatoria para la Eurocopa: Rumania vs. Noruega.



Canal 613

11 a. m. Fútbol, eliminatoria para la Eurocopa: Ucrania vs. Lituania.

1:45 p. m. Fútbol, eliminatoria para la Eurocopa: Grecia vs. Bosnia-Herzegovina.



ESPN

1:45 p. m. Fútbol, eliminatoria para la Eurocopa: Liechtenstein vs. Italia.

7 p. m. Béisbol, final de la Liga Nacional: Cardenales vs. Nacionales.



ESPN 3

1:45 p. m. Fútbol, eliminatoria para la Eurocopa: Suiza vs. Irlanda.



Fox Sports 2

7 p. m. Béisbol, final de la Liga Americana: Astros vs. Yankees.



Telecaribe

7 p. m. Béisbol, final de la Liga Americana: Astros vs. Yankees.



Win Sports

8:30 p. m. Fútbol, partido amistoso: Perú vs. Uruguay.



DEPORTES