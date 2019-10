Programación deportiva para el lunes 21 de octubre

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Boyacá Chicó vs. Fortaleza

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Bogotá vs. Real Cartagena



ESPN

12 m.: TENIS – ATP 500 de Basilea: primera ronda



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Sheffield vs. Arsenal



ESPN 3

1:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Brescia vs. Fiorentina

7 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Patriotas de Nueva Inglaterra vs. Jets de Nueva York



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Central Córdoba vs. Estudiantes

7:15 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Colón vs. Godoy Cruz



DEPORTES