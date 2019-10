Programación deportiva para el lunes 14 de octubre

WIN SPORTS

3:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Real Cartagena vs. Real San Andrés

6:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: sorteo de los cuadrangulares

7 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Huila vs. Bucaramanga



ESPN

1:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Ucrania vs. Portugal



ESPN 3

7:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Leones de Detroit vs. Empacadores de Green Bay



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Bulgaria vs. Inglaterra



CANAL 612

1:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Islandia vs. Andorra



CANAL 613

1:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Francia vs. Turquía



DEPORTES