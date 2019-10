Programación deportiva para el jueves 24 de octubre

WIN SPORTS

3:30 p.m.: Fútbol colombiano, Huila vs. Medellín.

3:30 p.m.: Pasto vs. Rionegro (winsports.com)

3.30 p.m.: La Equidad vs., Jaguares (winsports.com).

Unión Magdalena vs. Bucaramanga (Señal alterna).

6:30 p.m.: Cali vs. Once Caldas.

8:30 p.m.: Tolima vs. Patriotas



CANAL RCN

5:30 p.m.: Liga colombiana, Alianza Petrolera vs. Junior



FOX SPORTS

2 p.m.: Liga de Europa, Arsenal vs. Vitoria Guimaraes



FOX SPORTS 2

11:50 a.m.: Partizan vs. Manchester United

2 p.m.: Eintracht Frankfurt vs. Standar Lieja



FOX SPORTS 2

11:55 a.m.: Liga de Europa, Porto vs. Rangers

2 p.m.: Celtic vs. Lazio



FOX SPORTS 3

11:55 a.m.: Liga de Europa, Lugorets vs. Español

2 p.m.: PSV vs. Lask



ESPN 2

11:55 a.m.: Liga de Europa, Roma vs. Borussia Monchengladbach

2 p.mn. Sevilla vs. Dudelange



DIRECTV

612

7 p.m.: NBA, Milwaukee vs. Houston

9:30 p.m.: Clippers vs. Golden State



