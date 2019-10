Programación deportiva para el jueves 10 de octubre

WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiano: Once Caldas vs. Bucaramanga

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiano: Patriotas vs. Nacional

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiano: Medellín vs. Cúcuta



WIN SPORTS (señal alterna)

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiano: Rionegro vs. Equidad



ESPN

6 a. m.: TENIS – Masters de Shanghai: octavos de final

1:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Holanda vs. Irlanda del Norte



ESPN 3

1:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Rusia vs. Escocia



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11 a. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Bielorrusia vs. Estonia



CANAL 612

1:45 p. m.: FÚTBOL – partido amistoso: Bélgica vs. San Marino



CANAL 619

1:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Croacia vs. Hungría