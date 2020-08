Programación deportiva para el viernes 7 de agosto

Claro Sports

6:30 a.m.: Ciclismo: Tour de L’Ain, primera etapa.



Directv Sports

Canal 610

1 p.m..: Fútbol, segunda división de España: Deportivo vs. Fuenlabrada.

Canal 612

5:30 p.m.: Baloncesto, NBA, Orlando Magic vs. Filadelfia 76ers.

8 p.m.: Baloncesto, NBA: Boston Celtics vs. Toronto Raptors.



Canal 613

5:30 p.m. Béisbol de las Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Rays de Tampa Bay.



ESPN

3 p. m. Golf: PGA Championship, segunda ronda.



ESPN 2

2 p.m. Fútbol, Liga de Campeones: Manchester City vs. Real Madrid.



Fox Sports

2 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Juventus vs. Lyon.



Fox Sports 2

8 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Diamondbacks de Arizona vs. Padres de San Diego.



Golf Latin América

6 p. m. Golf, Korn Ferry Tour: WinCo Foods Portland Open, segunda ronda.



Señal Colombia

7 a.m. Ciclismo: Tour de L’Ain, primera etapa.

8:30 a. m. Ciclismo: Tour de Polonia, tercera etapa.



DEPORTES

Más noticias de Deportes