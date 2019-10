Programación deportiva para el domingo 20 de octubre

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Santa Fe vs. Unión Magdalena



WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Rionegro vs. Cali

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Medellín vs. Alianza Petrolera



ESPN

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Español vs. Villarreal

1:45 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Milán vs. Lecce



ESPN 2

8 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Sampdoria vs. Roma

10:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Manchester United vs. Liverpool



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Betis



CANAL 612

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Mónaco vs. Rennes



TYC SPORTS

9 a. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Defensa y Justicia vs. Aldosivi

11:15 a. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Gimnasia de La Plata vs. Unión de Santa Fe

1 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Huracán vs. San Lorenzo



DEPORTES