Programación deportiva para este viernes 8 de noviembre

ESPN

7 p. m.: NBA: Cleveland Cavaliers vs. Washington Wizards

ESPN 2

11 a. m. Pesas - GP Odesur Lima 2019: masculino 61 kg

1 p. m. Pesas - GP Odesur Lima 2019: femenino 49 kg

2:55 p. m. Fútbol - Liga de España: Real Sociedad vs. Leganés



ESPN 3

2:30 p. m. Fútbol - Liga de Italia: Sassuolo vs. Bologna



Fox Sports 2

2:30 p. m. Fútbol - Bundesliga: Colonia vs. Hoffenheim



TyC Sports

5 p. m. Fútbol - Superliga Argentina: Estudiantes vs. Talleres

7 p. m. Fútbol - Superliga Argentina: Unión vs. Tucumán



DEPORTES