Programación deportiva para este miércoles 26 de agosto

Directv Sports

Canal 613

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Marlins de Miami vs. Mets de Nueva York.

ESPN

12 m. Tenis: Masters 1000 Cincinnati, cuartos de final.



ESPN 3

12:50 p. m. Fútbol, Uefa Champions League femenina: París Saint-Germain vs. Olympique de Lyon.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Bravos de Atlanta.

9 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Dodgers de Los Ángeles vs. Gigantes de San Francisco.



Fox Sports

9:25 p. m. Fútbol, MLS: Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes.



Golf Latin America

5 p. m. Golf PGA Tour Champions - Charles Schwab Series at Ozarks National, ronda final.



DEPORTES

Más noticias de Deportes