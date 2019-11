Programación deportiva para este sábado 2 de noviembre

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Cali vs. Medellín

ESPN

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Atlético de Madrid



ESPN 2

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Bournemouth vs. Manchester United

10 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Aston Villa vs. Liverpool

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Watford vs. Chelsea



ESPN 3

8 a. m.: TENIS – Masters 1.000 de París: semifinales

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Betis

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Raptors de Toronto vs. Bucks de Milwaukee



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Frankfurt vs. Bayern Múnich



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönnchengladbach

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Torino vs. Juventus



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Español vs. Valencia

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Barcelona

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Toulouse vs. LyonDEPORTES