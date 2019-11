Programación deportiva para este lunes 11 de noviembre

ESPN

7 a. m.: TENIS – Torneo de Maestros: día 2

8:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Halcones Marinos de Seattle vs. 49ers de San Francisco



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:30 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-17: España vs. Francia

6 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-17: Brasil vs. Italia



TYC SPORTS

4:15 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Chacarita vs. Tigres



DEPORTES