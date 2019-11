Programación deportiva para este domingo 10 de noviembre

RCN

5 P. M.: FÚTBOL - Liga colombiana: Junior vs. Tolima.



WIN SPORTS

3:30 P. M.: FÚTBOL - Torneo de ascenso: Cortuluá vs. Pereira.

7:30 P. M.: FÚTBOL - Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Cali.

ESPN

7 A. M.: TENIS - Torneo de Maestros: dobles, primer día.

9 A. M.: TENIS - Torneo de Maestros: sencillos, primer día.



ESPN 2

11:30: A. M.: FÚTBOL - Liga inglesa: Liverpool vs. Manchester City.

2:50 p. m.: FÚTBOL - Serie A: Juventus vs. Milán.



ESPN 3

10 A. M.: FÚTBOL - Liga de España: Atlético de Madrid vs. Español.



DEPORTES