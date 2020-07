Programación deportiva para este sábado 4 de julio

Directv Sports- canal 610

1 p. m. Fútbol, Final Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen.



Canal 612

12:25 p. m. Fútbol, Liga de España: Valladolid vs. Alavés.

2:55 p. m. Fútbol, Liga de España: Granada vs. Valencia.

ESPN

11:20 a. m. Fútbol, Premier League: Wolverhampton vs. Arsenal.

1:40 p. m. Fútbol, Premier League: Chelsea vs. Watford.



ESPN2

10 a. m. Fútbol, Serie A: Juventus vs. Torino.

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Lazio vs. Milan.



ESPN3

8:50 a. m. Fútbol, Premier League: Manchester United vs. Bournemouth.

12 m. Golf, PGA Tour: Rocket Mortgage Classic, tercera vuelta.}



Fox Sports

6:30 a. m. Fútbol, Premier League: Norwich vs. Brighton.

10 a. m. Fútbol, Liga de España: Celta vs. Betis.



Win Sports

1 p. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Antalyaspor vs. Basaksehir.



Win Sports +

1 p. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Fenerbahce vs. Goztepe.



