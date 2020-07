Programación deportiva para este domingo 5 de julio

Directv Sports

Canal 610

9:55 a. m. Fútbol, Liga de España: Español vs. Leganés.



ESPN

7:30 a. m. Fórmula 1: Gran Premio de Austria.

10 a. m. Fútbol, Serie A: Inter vs. Bolonia.

12:15 p.m. Fútbol, Serie A: Cagliari vs. Atalanta.

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Nápoles vs. Roma.



ESPN2

6:50 a. m. Fútbol, Liga de España: Athletic Bilbao vs. Real Madrid.

10:20 a. m. Fútbol, Premier League: Liverpool vs. Aston Villa.

12:50 p. m. Fútbol, Premier League: Southampton vs. Manchester City.



ESPN3

12 m. Golf, PGA Tour: Rocket Mortgage Classic, última vuelta.



Fox Sports

6 a. m. Fútbol, Premier League: Burnley vs. Sheffield United.

8:15 a. m. Fútbol, Premier League: Newcastle vs. West Ham.

12:30 p. m. Fútbol, Serie A: Parma vs. Fiorentina.

3:30 p. m. Fútbol, Liga de Portugal: Porto vs. Belenenses.



Fox Sports 3

3 p. m. Automovilismo, Nascar: Big Machine Hand Sanitizer 400.



Win Sports

1 p. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Galatasaray vs. Trabzonspor.



DEPORTES